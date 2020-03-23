В Мурино собралась очередь из желающих провериться на коронавирус

"Хоть бы в метре друг от друга стояли", - пишут участники сообщества. Фото: https://vk.com/mash.moyka

"Хоть бы в метре друг от друга стояли", - пишут участники сообщества. Фото: https://vk.com/mash.moyka

В городе Мурино в Ленинградской области возле передвижного пункта для сдачи анализов на коронавирус COVID-19 выстроилась очередь из желающих пройти тест.

Около 30 человек образовали достаточно длинную очередь на походе к мобильному тест-пункту возле Токсовской больницы. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в группе «Mash | Мэш на Мойке» в социальной сети «Вконтакте». Причем среди желающих сдать анализы как люди с симптомами ОРВИ, так и здоровые на вид граждане.

Комментаторы, как и авторы публикации, неодобрительно отнеслись к такому способу проверки. Они считают, что нахождение в людных местах скорее повышает риск заразиться, нежели способствует выявлению инфекции на ранней стадии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга настоятельно просят пенсионеров как можно дольше оставаться дома.