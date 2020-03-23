В Мурино собралась очередь из желающих провериться на коронавирус

В Мурино собралась очередь из желающих провериться на коронавирус
"Хоть бы в метре друг от друга стояли", - пишут участники сообщества. Фото: https://vk.com/mash.moyka

В городе Мурино в Ленинградской области возле передвижного пункта для сдачи анализов на коронавирус COVID-19 выстроилась очередь из желающих пройти тест.

Около 30 человек образовали достаточно длинную очередь на походе к мобильному тест-пункту возле Токсовской больницы. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в группе «Mash | Мэш на Мойке» в социальной сети «Вконтакте». Причем среди желающих сдать анализы как люди с симптомами ОРВИ, так и здоровые на вид граждане.

Комментаторы, как и авторы публикации, неодобрительно отнеслись к такому способу проверки. Они считают, что нахождение в людных местах скорее повышает риск заразиться, нежели способствует выявлению инфекции на ранней стадии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга настоятельно просят пенсионеров как можно дольше оставаться дома.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анализ на коронавирус коронавирус ленобласть мурино
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти водитель Cadillac пытался провезти 65 кг наркотиков из Эстонии
ВТБ предоставит кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса
В Петербурге арестовали замдиректора психоневрологического интерната
На ЗСД машины еле уворачивались от иномарки, которая неслась им в лоб
В Красногвардейском районе за хулиганство задержали женщину, которая ...
В Петербурге водитель-рецидивист ответит перед судом за пьяное вождение без прав
«Пассажиравтотранс» купит 140 новых автобусов до конца 2020 года
Красноярца задержали за кражу иномарки в Петербурге