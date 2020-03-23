В Петербурге прошла панихида по Станиславу Гаудасинскому

В Петербурге простились с народным артистом и деятелем культуры Станиславом Гаудасинским. Панихида по нему прошла в Воскресном соборе Новодевичьего монастыря.

Попрощаться с артистом пришел губернатор Петербурга Александр Беглов. Он выразил соболезнования его родным, близким, ученикам и коллегам и напомнил о связи творческой жизни Станислава Гаудасинского с Петербургом и Ленинградом.

«Уход Станислава Леоновича — невосполнимая утрата для нашего города, для российского музыкального искусства», — сказал Беглов.

Станислав Гаудасинский — оперный режиссер и педагог. Он возглавлял кафедру режиссуры музыкального театра Санкт-Петербургской консерватории, а до этого долгие годы руководил Академическим театром оперы и балета имени Мусоргского (Михайловским театром).

Станислав Гаудасинский скончался на 84-м году жизни 20 марта. Примерно за полгода до этого из жизни ушли его 80-летняя супруга Ирина Богачева и его 52-летняя дочь Елена Гаудасинская.