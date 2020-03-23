Строительство водовода изменит движение автобусов в Курортном районе

До 27 марта Приморское шоссе будет закрыто.

Чтобы максимально сохранить зеленые насаждения вдоль Приморского шоссе в ходе строительства водовода в Солнечном, «Водоканал» принял решение вскрыть асфальт, проложить трубы через шоссе, а потом снова восстановить участок дороги. Подобные «пересечки» помогут минимизировать потери кустарников и деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Курортного района.

В связи с работами, с 24 по 27 марта движение по Приморскому шоссе в сторону Петербурга закрывается от Вокзальной улицы до Таможенной дороги поселка Солнечное.

Также, изменяется движение следующих автобусов: №211, K-350, K-400. Транспорт временно будет ездить по действующей трассе до Приморского шоссе, после по вокзальной улице, Зеленогорскому и Приморскому шоссе, а дальше снова будет продолжать путь по действующей трассе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничит движение по тоннелю на дамбе.