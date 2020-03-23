Путин поручил обеспечить жителей России и специалистов защитными средствами против COVID-19

О наращивании производства промышленности в сфере медицины президент России Владимир Путин попросил докладывать ему лично.

Вчера, 23 марта, в Кремле состоялась встреча президента с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Глава государства узнал как удовлетворяются потребности граждан страны и медицинских организаций в защитных средствах и медицинском оборудовании.

После ответа Мантурова, Путин убедился, что промышленность работает в нужном ритме, но нужно работать и дальше в направлении максимального предотвращения распространения коронавируса на территории России.

Президент сообщил, что надеется на то, что промышленность обеспечит всем необходимым различные службы и подразделения, которые рискуют здоровьем в связи с пандемией, а также жителей страны. Об этом сообщает ТАСС.

Медицинский персонал, сотрудники МЧС, таможенники и пограничники должны быть оснащены всеми необходимыми средствами защиты для безопасной работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков рассказал о возможности самоизоляции Путина во время пандемии.