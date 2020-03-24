В Ленобласти на один день вводят ограничения движения на трассах

В Ленобласти на один день вводят ограничения движения на трассах
Движение будет ограничено. Фото: pixabay

В Ленинградской области во вторник, 24 марта, дорожные работы ограничат движение транспорта на семи трассах, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, движение будет ограничено на участках трассы Р-21 «Кола» км 12-179 и км 55-57 с 8.00 до 19.00.

На трассе М-10 «Россия» ограничения движения вводят с 8.00 до 19.00 на км 593-674 и км 617.

Участок трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» км 108-149 будет затруднен для проезда с 8.00 до 19.00.

Водителям придется сбавить скорость на участках км 479-532 и км 504 трассы А-114 «Вологда – Тихвин» с 8.00 до 19.00.

Кроме того, ограничения буду действовать на км 36+933 (мост через р. Вуокса) трассы А-181 «Выборг-Светогорск» с 00.00 до 24.00, а на км 11-22 с 8.00 до 20.00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничит движение по тоннелю на дамбе.

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