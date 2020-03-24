На ликвидацию нелегальных свалок в Ленобласти дали 60 дней

Ленобласть будет штрафовать за несанкционированные свалки на землях лесного фонда. Ранее ответственность за мусор в лесах лежала только на главах муниципалитетов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, по предписанию Комитета госэконадзора главы муниципалитетов и арендаторы должны ликвидировать незаконные свалки, находящиеся на территории лесного фонда, за два месяца.

На сегодняшний день на территории, за которую отвечают органы местного самоуправления, находятся почти 160 свалок, а на землях лесного фонда — более 482.

Стоит отметить, что должностные лица могут получить от 10 до 30 тысяч рублей штрафа за незаконную свалку, а юридические лица — от 100 до 250 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что информацию о незаконной свалке в Янино проверят по поручению Бастрыкина.