Психолог дала семейным парам советы, как сохранить отношения во время карантина

Многие пары могут испытывать трудности во время совместной самоизоляции из-за того, что они постоянно находятся вместе.

Российский психолог Наталья Инченко рассказала в интервью Sputnik, как предотвратить возможные ссоры между партнерами в период карантина. По ее словам, к «группе риска» относятся молодожены, семьи с маленькими детьми, а также пары, у которых уже есть некоторые проблемы в отношениях.

Первым правилом, как отмечает психолог, является поиск способа переключения своего внимания с партнера на что-либо другое.

Инченко также отметила важность личного пространства — времени, которое человек может провести наедине с самим собой.

Следующим правилом является совместная деятельность. Это может быть приготовление еды, просмотр фильмов или сериалов, спорт. Психолог подчеркивает важность проявления интереса к этому занятию со стороны всех членов семьи.

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