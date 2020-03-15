Психолог объяснил, почему жители России не паникуют из-за коронавируса

Хуже всего ситуация обстоит в Европе, которая стала эпицентром пандемии. Фото: pixabay

Хуже всего ситуация обстоит в Европе, которая стала эпицентром пандемии. Фото: pixabay

Клинический психолог из Москвы Михаил Хорс рассказал, что отсутствие паники у россиян по поводу пандемии коронавируса связано с имеющимся у них опытом серьезных жизненных испытаний.

Эксперт рассказал Nation News, что за последние 30 лет в России происходили резкие изменения в жизни граждан, в то время как в Европе все было стабильно. Особенно сильные испытания настигли россиян в 80-е и 90-е годы, когда в стране был разгар преступности и бандитизма. Также россиянам нелегко пришлось после кризиса в 2008 году.

Психолог также отметил, что молодому поколению больше свойственен страх перед коронавирусом, поскольку у них отсутствует подобный жизненный опыт.

Отметим, что на сегодняшний день в России выявлено не менее 60 случаев заражения Covid-2019.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое россиян заразились коронавирусом в России, а не других странах.