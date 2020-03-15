Психолог объяснил, почему жители России не паникуют из-за коронавируса

Клинический психолог из Москвы Михаил Хорс рассказал, что отсутствие паники у россиян по поводу пандемии коронавируса связано с имеющимся у них опытом серьезных жизненных испытаний.
Эксперт рассказал Nation News, что за последние 30 лет в России происходили резкие изменения в жизни граждан, в то время как в Европе все было стабильно. Особенно сильные испытания настигли россиян в 80-е и 90-е годы, когда в стране был разгар преступности и бандитизма. Также россиянам нелегко пришлось после кризиса в 2008 году.
Психолог также отметил, что молодому поколению больше свойственен страх перед коронавирусом, поскольку у них отсутствует подобный жизненный опыт.
Отметим, что на сегодняшний день в России выявлено не менее 60 случаев заражения Covid-2019.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое россиян заразились коронавирусом в России, а не других странах.