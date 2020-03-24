Крупные банки России меняют режим работы из-за коронавируса

Походы в банки, как и в любые общественные места, следует ограничить, если есть такая возможность. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Походы в банки, как и в любые общественные места, следует ограничить, если есть такая возможность. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Некоторые отделения закрываются, а работу сотрудников организуют посменно.

В данный момент, активные меры по борьбе с распространением коронавируса приняли три банка — ВТБ, Юникредит и Райффайзенбанк. Об этом сообщает РБК.

Представители ВТБ сообщили, что будут менять время работы своих отделений в городах с повышенным количеством случаев заражения. Уже сейчас работники банков разделены на группы, которые меняют друг друга, не пересекаясь. Клиентов настоятельно просят держать дистанцию не менее чем в 1,5 метра во избежании риска заражения.

В Райффайзенбанке сотрудники работают в сменах, которые не будут пересекаться. Поэтому временно время работы отделений будет сокращено. Подобные меры приняты в отношении 4 отделений в столице. В случае активного распространения COVID-19 режим работы поменяется во всей сети Москвы.

Юникредит тоже переходит на посменную работу и менять время работы отделений. Клиентов уведомляют, что в офис стоит заходить по одному и держаться друг от друга и от работников банка на расстоянии.

Остальные крупные сети банков работают в обычном режиме. Закрытие предусматривается только при специальном постановлении властей.

Сейчас во всех отделениях всех банков сотрудникам мерят температуру, выдают перчатки для работы с наличными средствами, а также регулярно организуют дезинфицирующие уборки.

Примечательно, что в условиях эпидемии, жители страны сами неохотно хотят посещать банки. Предпочтения отдаются мобильным приложениям и операциям в них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России банки поднимают ставки по ипотеке.