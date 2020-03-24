ВОЗ о ситуации с распространением коронавируса в Италии: «Есть проблеск надежды»

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что пока рано говорить об остановке вспышки коронавируса в Италии, но за несколько дней количество новых случаев снизилось.

«Есть проблеск надежды. Но пока рано говорить об этом. Но новые случаи заболевания и смертей за последние пару дней снизились», — заявила она, сообщает РИА «Новости».

Италия лидирует в Европе по распространению коронавируса. По последним данным, в стране число жертв от коронавирусной инфекции превысило 5,4 тысячи. При этом 7423 человека выздоровели.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек.