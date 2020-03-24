В Петербурге до конца апреля закроются фуд-корты, бассейны и спортзалы

В Петербурге до конца апреля закроются фуд-корты, бассейны и спортзалы
Как будет развиваться ситуация после 30 апреля, неизвестно. Фото: pixabay.com

В Северной столице с 26 марта по 30 апреля прекратят работу фуд-корты, спортзалы и бассейны. Кроме того, отменяются все развлекательные мероприятия в торговых центрах.

Помимо вышеперечисленного, до конца следующего месяца петербуржцы не смогут попасть в музеи, театры и выставочные залы, кинотеатры, зоопарки и аквапарки. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже заверил своей подписью соответствующее распоряжение.

Данные меры принимаются в связи с пандемией коронавируса, принимающей серьезные масштабы. Отметим, что в России на сегодняшний день 495 человек, зараженных коронавирусом. Из них 17 находятся в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю петербуржцы покинули магазины обуви и одежды, переместившись в аптеки. С 16 по 22 марта средний чек в аптеках вырос на 50%.

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