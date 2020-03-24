Путин проведет встречу в Петербурге с членами совета по культуре

Заседание состоится в Константиновском дворце 25 марта. Примечательно, что в этот день отмечается День работника культуры.

Главное темой заседания будет организация охраны культурного наследия, обсуждение которой будет вестись в рамках поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

Помимо этого, на встрече состоится обсуждение карантина, на который вынужденно ушли музеи и театры. Будут внесены предложения по организации культурной жизни города. Многие учреждения в настоящий момент переходят в онлайн.

Члены совета перед встречей обсудили важные вопросы, которые они поднимут на встрече с главой государства.

Напомним, прошлое заседание совета по культуре и искусству состоялось в Северной столице в декабре 2018 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин приедет в Санкт-Петербург, чтобы провести Совет по культуре.