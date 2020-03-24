Под конец дня в Петербурге у еще одного человека нашли коронавирус

За вторник количество инфицированных увеличилось на шесть.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В комитете по здравоохранению заявили, что во вторник вечером у еще одного пациента диагностировали коронавирус. Таким образом, всего за день удалось обнаружить сразу шесть заболевших. На данный момент от коронавируса в Северной столице лечатся 22 человека. Еще 340 человек лежат в больнице имени Боткина под наблюдением врача – у них обнаружили симптомы ОРВИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машинист электрички сообщал о симптомах коронавируса под похоронный марш. Подобная выходка может стоить ему должности.