Под конец дня в Петербурге у еще одного человека нашли коронавирус

Под конец дня в Петербурге у еще одного человека нашли коронавирус
Жителям России в условиях пандемии коронавируса советуют изолироваться. Фото: pixabay.com

За вторник количество инфицированных увеличилось на шесть.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В комитете по здравоохранению заявили, что во вторник вечером у еще одного пациента диагностировали коронавирус. Таким образом, всего за день удалось обнаружить сразу шесть заболевших. На данный момент от коронавируса в Северной столице лечатся 22 человека. Еще 340 человек лежат в больнице имени Боткина под наблюдением врача – у них обнаружили симптомы ОРВИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машинист электрички сообщал о симптомах коронавируса под похоронный марш. Подобная выходка может стоить ему должности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больница имени Боткина коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В РФС проверили пост Дзюбы на расизм
ООН призывает страны снять санкции и объединиться
Основатель «Теремка» просит помочь ресторанной отрасли
Под конец дня в Петербурге у еще одного человека нашли коронавирус
Петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за пикет с чучелом из мусора
На Испытателей после ДТП упал светофор
Путин примет участие в саммите G20, несмотря на пандемию
Машинист электрички сообщал о симптомах коронавируса под похоронный марш