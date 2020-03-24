Поставки сырья для «Арбидола» из Италии могут прекратиться из-за эпидемии коронавируса

Италия является одним из самых важных поставщиков фармакологического сырья для России. Запасы веществ для препаратов создают исходя из спроса, но в нынешнем году в привычное планирование вмешался COVID-19. В связи с этим, ажиотаж, связанный с антивирусными лекарствами может затянуться. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, в конце января появилась реклама «Арбидола», в которой утверждалось, что препарат помогает лечить коронавирус. Тогда ФАС признала, что производитель лекарства нарушил закон «О рекламе», ведь в инструкции к лекарству про коронавирус не указано ничего. К тому же, эффективность препарата в отношении подобных инфекций не доказана.

Стоит отметить, что пока лекарства от коронавируса не существует. Но ученые многих стран активно участвуют в разработках спасительной вакцины, которая спасет мир от пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы лекарства, которые делают хуже при коронавирусе.