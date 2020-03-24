В Петербурге почти все студенты обучаются дистанционно

Около 90% студентов получают знания, находясь дома.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга. Глава города Александр Беглов заявил, что 90% студентов переведены на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Политик убежден, что система почти отлажена и со временем все привыкнут к дистанционному обучению. Беглов отметил, что сразу несколько ведущих вузов Петербурга и страны поделились онлайн-курсами.

Напоминаем, что о карантине в вузах рассказали еще с 16 марта. Студенты, которые приехали из Китая, отправились на него еще в конце января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьникам Леонбласти предложат на выбор три модели дистанционного обучения.