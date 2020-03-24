В Петербурге почти все студенты обучаются дистанционно

В Петербурге почти все студенты обучаются дистанционно
Как долго продлится карантин - непонятно. Фото: Pixabay

Около 90% студентов получают знания, находясь дома.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга. Глава города Александр Беглов заявил, что 90% студентов переведены на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Политик убежден, что система почти отлажена и со временем все привыкнут к дистанционному обучению. Беглов отметил, что сразу несколько ведущих вузов Петербурга и страны поделились онлайн-курсами.

Напоминаем, что о карантине в вузах рассказали еще с 16 марта. Студенты, которые приехали из Китая, отправились на него еще в конце января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьникам Леонбласти предложат на выбор три модели дистанционного обучения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дистанционное обучение коронавирус студент
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне выбрали понравившиеся поправки в Конституцию
В Пушкине двоих мужчин задержали с подозрительным пакетиком
На Гашека женщина привязала собаку у «Перекрестка» и ушла
Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького
Меган Маркл может озвучить персонажа в «Симпсонах»
Петросян взбешен из-за слухов о рождении ребенка
В Петербурге почти все студенты обучаются дистанционно
Поставки сырья для «Арбидола» из Италии могут прекратиться из-за эпидемии ...