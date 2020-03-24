Путина, переодевшегося я в желтый костюм, сравнивают с миньоном

Президент посетил больницу в Коммунарке и облачился в костюм для защиты.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин съездил в больницу в Коммунарке, где находятся люди с подозрением на коронавирус и те, кто лечится от инфекции. Прежде чем попасть в помещение, Путин надел защитную экипировку – бахилы, ярко-желтый комбинезон, перчатки и респиратор.

Пользователи соцсетей отмечают, что в такой одежде глава государства похож на уточку или на миньона. Фотография президента постепенно становится мемом.

Напоминаем, что в Коммунарке лежат 412 человек, среди них 80 лечатся от коронавируса, у 156 – пневмония.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин примет участие в саммите G20, несмотря на пандемию. Президент будет общаться с коллегами из других стран по видеосвязи.