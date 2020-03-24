Беглова просят отремонтировать исторические объекты Парголово

Сразу несколько зданий нуждаются в ремонте.

Об этом сатло известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Наше Парголово». Жители поселка обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой вспомнить о сохранении исторических объектов в Парголово. Некоторые из них нуждаются в реставрации, убеждены авторы поста, и тому свидетельства фотографии и видеозаписи. Так, Финская школа выглядит крайне плачевно и нуждается в ремонте – иначе она разрушится. То же касается Финского лютеранского кладбища, территорию которого потихоньку начинают застраивать.

Также жители Парголово надеются, что Беглов позаботится о Шуваловском парке и дворцовых постройках графа Шувалова. Пока что градоначальник никак не отреагировал на просьбы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП требует ускорить реставрацию аварийной дачи Фаберже.