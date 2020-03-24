На Литейном петербуржцы увидели цветущую сакуру

Дерево совсем скоро порадует горожан красивыми цветами.

Об этом стало известно 24 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Грибы и Грибники СПБ». Посетители Сада Дружбы на Литейном проспекте заметили, что сакура начала цвести. Петербуржцы убеждены, что через несколько дней можно будет увидеть цветы. На фотографиях, которые выложили в сеть, можно рассмотреть маленькие бутоны.

Напоминаем, что в Японии сакура начинает цвести примерно 24 марта. Позже всего просыпается сакура на Хоккайдо — в начале мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Карельском перешейке цветет волчеягодник. Напоминаем, что зима 2019 и 2020 годов выдалась слишком теплой, из-за чего многие растения перепутали времена года.