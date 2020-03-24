Лобода показала ягодицы, чтобы доказать их наличие

Артистка опровергла слухи о том, что она пользуется подкладками для имитации накачанной пятой точки.

Об этом стало известно 24 марта. Видеозапись была опубликована в Instagram-аккаунте Светланы Лободы. На ней артистка делает упражнения, качая ягодицы. Таким образом певица доказала, что ее отличная фигура – результат тренировок, а не уловок и фотошопа. В посте сказано, что Лободе смешно от слухов и что она отрицает, будто бы Стас Пшеницын был ее директором. Многие поклонники Лободы поддержали ее и заверили, что артистка отлично выглядит.

«Если, по его словам, у вас отсутствует попа, то получается, у него отсутствует мозг. Ну тут надо быть слепым, чтобы сказать такую чушь»,

— недоумевают комментаторы.

Напоминаем, что Пшеницын рассказал, будто бы у Лободы нет форм и она использует поролон, чтобы улучшить внешний вид своей пятой точки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что композитор рассказал, сколько стоят хиты Лободы и Лолиты.