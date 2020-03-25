В Петербурге на этой неделе закроют все фитнес-центры и аквапарки

Будут закрыты все фитнес-центры. Фото: pixabay

Будут закрыты все фитнес-центры. Фото: pixabay

В Северной столице закрываются бассейны, фитнес-центры и аквапарки. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Дополнительные меры по противодействию распространения новой инфекции будут введены в городе с четверга, 26 марта. Согласно документу, до 12 апреля дети не смогут посещать школы, профессиональные учебные заведения, кружки, секции и других заведения дополнительного образования.

На аренах запрещаются любые занятия за исключением тренировок профспортсменов. Остальным рекомендуют заниматься дистанционно.

Бассейны, фитнес-центры и аквапарки не для профессионалов и членов сборных команд закрываются. В торговых центрах до конца апреля запрещены любые развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству в Петербурге.