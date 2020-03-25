Между Щеглово и Петербургом начнет курсировать автобус

Общественный транспорт будет ездить от поселка до станции метро «Ладожская».

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем gazeta.spb.ru сообщил Филипп Мораев, ссылаясь на замначальника управления по транспорту 47 региона Михаила Присяжнюка. Поселок Щеглово и Санкт-Петербург наконец свяжут автобусом – он будет ездить от населенного пункта до станции метро «Ладожская». Он начнет ездить с первого мая, в каждом автобусе смогут ездить до 50 человек.

«Жители Щеглово неоднократно обращались к нам с просьбой сделать беспересадочный путь до Санкт-Петербурга»,

— рассказал Присяжнюк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строительство водовода изменит движение автобусов в Курортном районе. До 27 марта Приморское шоссе будет закрыто.