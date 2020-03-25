Вузы хотят уменьшить стоимость обучения для студентов на дистанционном обучении

Речь идет о тех, кто учится на очном отделении и сейчас не ходит в университет, а получает знания из дома.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщает агентство «Москва», ссылаясь на первого заместителя главы комитета Олега Смолина. Члены комитета Госдумы по образованию и науки считают справедливым снижение стоимости обучения для студентов, которые были вынуждены перейти на дистанционные занятия из-за карантина. Ожидается, что сумму пересмотрят в том случае, если вузы будут закрыты как минимум три недели. О какой компенсации идет речь – пока что непонятно.

Напоминаем, что высшие учебные заведения начали переходить на удаленку еще в середине марта, а вот школьники только с 30 марта и до 12 апреля. Сроки будут зависеть от серьезности ситуации в России в связи с пандемией.

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