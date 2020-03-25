Песков: Путин выступит с обращением в течение часа

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение президента к гражданам начнется в течение часа. Об этом сообщает «Рамблер».

Изначально обращение президента России Владимира Путина к россиянам, было назначено на 25 марта в 15:00 мск. Обращение будет транслироваться по федеральным каналам.

Путин отменил визит в Петербург и остался в Москве, чтобы выступить с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Необходимость выступления стала ясна после того, как Путин посетил больницу в поселке Коммунарка, где наблюдаются пациенты с коронавирусом. Тема эта также была затронута на совещании с руководством правительства, Банка России и администрации президента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 435 374 человека. Скончались 19 618, при этом 111 878 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 658 человек. При этом 29 вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезности ситуации с коронавирусом.