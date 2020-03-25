Почти 14 тысяч петербуржцев подлежат самоизоляции из-за поездок заграницу

В Петербурге около 14 тыс. человек, вернувшихся из зарубежных стран, подлежат самоизоляции. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора.

В распоряжении ведомства имеются сведения о 13 тыс. 874 человек, побывавших за границей в последнее время. Данные актуальны на 23 марта 2020 года.

«В настоящее время ведется работа по вручению этим гражданам постановлений об изоляции», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В Петербурге с начала пандемии зарегистрирован 21 случая коронавируса нового типа. На лечение в клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 16 зараженных. Еще 324 пациента госпитализированы с подозрением на коронавирус. Все они имеют признаки ОРВИ и не так давно прибыли из неблагополучных по COVID-19 стран. Среди них 20 детей старше пяти лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выздоровели три пациента, у которых был диагностирован коронавирус.