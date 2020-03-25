Прокуратура разобралась с незаконным взысканием кредитов у льготника

Судебный пристав-исполнитель не мог взыскивать средства из социальных выплат. Проводится проверка.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. В прокуратуру несколько дней назад на «горячую линию» обратился петербуржец. Он пожаловался на действия судебного пристава-исполнителя Красносельского РОСП УФССП России по Петербургу, который взыскал средства из социальных выплат гражданина.

Дело в том, что льготник задолжал по кредиту и жилищно-коммунальным платежам. Несмотря на это, пристав поступил незаконно. Сейчас деньги возвращены горожанину, так как постановления были отменены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура добивается взыскания денег с организации в пользу петербурженки. В ходе проверки выяснилось, что между женщиной и коммерческой организацией был заключен договор об оказании юридических услуг, оплата по которому в размере 37 тыс. рублей была произведена в полном объеме.