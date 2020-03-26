Карантин «очистил» дороги Петербурга от пробок

Карантин &#171;очистил&#187; дороги Петербурга от пробок
СПб. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице пробки сегодняшним утром оцениваются сервисом «Яндекс.Карты» всего в три балла.

Обо всем стало известно в четверг, 26 марта. В утреннее время горожане обычно едут на работу, из-за чего на дорогах образуются гигантские пробки.

Причиной пустых дорог и «зеленых» улиц на карте города, предположительно, стал карантин из-за инфекции COVID-19. Компании переводят сотрудников на удаленный режим работы, студенты и школьники учатся дистанционно.

Утром в четверг серьезные пробки появились только на Воздухоплавательной улице, Каменоостровском проспекте, Пироговской набережной и набережной Кутузова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове 18 спасателей тушили пожар в коммуналке.

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Карантин «очистил» дороги Петербурга от пробок