Жителя Петербурга подозревают в убийстве собственных родителей

Что сподвигло мужчину на этот ужасающий поступок - неизвестно. Фото: pixabay.com

Что сподвигло мужчину на этот ужасающий поступок - неизвестно. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали 30-летнего петербуржца, которого подозревают в убийстве своих родителей.

Согласно информации, предоставленной Главным следственным управлением СК России по Петербургу, 25 марта текущего года, находясь в квартире одного из домов Красногвардейского района, мужчина множество раз ударил ножом свою 50-летнюю мать и 56-летнего отца.

От полученных ранений женщина погибла на месте происшествия, а отец подозреваемого скончался в машине скорой помощи. Полицейские задержали предполагаемого убийцу по горячим следам. На сегодняшний день решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения подозреваемому.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стражи порядка задержали мошенниц, которые обманывали пенсионерок в Приморском районе Северной столицы.