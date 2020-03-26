Саммит G20 не будет доступен представителям прессы

Саммит G20 не будет доступен представителям прессы
Прошлогодний саммит собрал всех лично. В этом году вынужденный карантин повлиял на формат встречи. Фото: g20.org

Само мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Саудовская Аравия, которая в этом году председательствует в группе и является организатором экстренного саммита, потребовала, чтобы журналисты не могли наблюдать за ходом обсуждения.

Ожидается, что сегодня, 26 марта в 15:00 лидеры 20 стран будут обсуждать ситуацию, сложившуюся в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Сам Кремль для представителей прессы покажет только технические кадры организации конференции. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин примет участие в саммите G20, несмотря на пандемию. Об участии стало известно 24 марта. Обсуждаться будут как меры борьбы с COVID-19, так и то, как странам предстоит бороться с последствиями для мировой экономики.

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