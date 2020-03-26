В Магнитогорске в жилом доме случился взрыв газа

Происшествие случилось сегодня, 26 марта, в Челябинской области.

Взрыв произошел в квартире, находящейся на втором этаже пятиэтажного здания. От огня пострадали шесть квартир на втором и третьем этаже. Местные службы МЧС, что на месте трагедии обнаружили двух погибших. Еще несколько граждан получили различные травмы. Они направлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС.

Из дома оперативно эвакуировали 27 жителей. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа.

В настоящий момент пожар третьего уровня сложности, случившийся в результате взрыва, ликвидирован.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников прибыл на место происшествия. Чуть позже он сообщил журналистам, что в квартире проводился ремонт и, что, согласно имеющейся информации, в помещении производили установку натяжных потолков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в доме в Белгородской области произошел взрыв газа, погиб человек. Трагедия произошла в декабре прошлого года.