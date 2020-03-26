В Петербурге семья блогеров после возвращения из ОАЭ наплевала на карантин

Вместо того, чтобы оставаться дома на протяжении двух недель, они отправились на рынок.
Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает «Мойка78». Семья блогеров, на членов которой в общей сложности подписаны три миллиона человек, путешествовали в ОАЭ и недавно вернулись в Санкт-Петербург. Вместо того, чтобы самоизолироваться, семья отправилась на местный рынок, о чем было рассказано в «сториз».
Напоминаем, что в ОАЭ сложная ситуация с заболеванием, поэтому прибывшие оттуда туристы обязаны подумать о сохранности здоровья окружающих их людей. Вполне возможно, что блогеры буду оштрафованы за халатное отношение к другим.
Подписчики осудили семью и после этого петербуржцы все-таки засели дома.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы, нарушающие карантин будут изолироваться в пансионате «Заря».