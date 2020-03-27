Мишустин призывает распространить московские меры по борьбе с коронавирусом на всю страну

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что принятые в столице ограничительные меры по борьбе с COVID-19 необходимо использовать во всех регионах страны.

Мишустин попросил граждан со всей серьезностью отнестись к самоизоляции в период распространения коронавируса в России. Он призвал россиян отказаться от любых поездок и посещений общественных мест.

По его словам, сейчас россиянам необходимо оставаться дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин сообщил Путину о высокой динамике распространения COVID-19 в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президент России Владимиру Путину, что история с вирусом действительно серьезная. В настоящее время у 8 из заболевших коронавирусом зафиксировано тяжелое течение болезни.