В Нью-Йорке от коронавируса умерли более 500 человек

Всего за суки количество смертей увеличилось на 134.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он заявил, что за сутки от коронавируса скончались 134 человека – число жертв достигло 519. При этом политик подчеркнул, что ничего неожиданного не произошло.

Напоминаем, что сейчас Америка по темпам распространения заболевания опережает Китай. Согласно официальным данным, там зафиксировано более 90 тысяч случаев заражения, почти половина из них – в Нью-Йорке.

Президент штатов Дональд Трамп убежден, что причина в проведении массового тестирования. Напоминаем, что по всему миру больны более полумиллиона человек, в России зафиксировано тысяча случаев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России появился тест для определения иммунитета к коронавирусу.