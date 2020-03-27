Пассажиропоток в петербургском метро снизился на 40%

Пассажиропоток в петербургском метро снизился на 40%
Остается надеяться, что принятые меры смогут воспрепятствовать распространению инфекции. Фото: Baltphoto

Подземка теряет по миллиону пассажиров в сутки из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Глава комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что в метро с каждым днем становится все меньше людей. За сутки подземка теряет по миллиону пассажиров – всему виной карантин. Представитель ведомства отметил, что транспортная отрасль находится в сложной ситуации. Скорее всего, предприятиям придется просить помощи у властей.

Напоминаем, что с 28 марта по 5 апреля в России объявили каникулы. Ожидается, что граждане перестанут так часто выходить на улицу и распространение коронавируса приостановится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве умерла женщина – четвертая жертва коронавируса. Отмечается, что у пациентки не было одного легкого после онкологического заболевания.

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В Москве умерла женщина – четвертая жертва коронавируса