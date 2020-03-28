В «Час Земли» погасили часть зданий и мостов в Петербурге

Подсветка была отключена на час. Фото: Baltphoto

Подсветка была отключена на час. Фото: Baltphoto

В Петербурге 28 марта в 20:30 на час отключили подсветку нескольких десятков зданий и сооружений. Это связано с акцией Всемирного фонда природы «Час Земли».

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Ленсвет», в частности в городе на 60 минут погасили подсветку Петропавловской крепости, Эрмитажа, Казанского кафедрального собора, Троицкого собора и телебашни, передает ТАСС.

Также была отключена подсветка нескольких мостов через Неву: Дворцового, Большеохтинского, Благовещенского и Биржевого. Освещение также отключили на фасадах зданий в акватории Большой Невы.

Акция также прошла в Кронштадте — там отключили подсветку на фасадах 15 зданий на проспекте Ленина и Советской улице.

Отметим, что акция «Час Земли» направлена на разумное использование ресурсов планеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в прошлом году Санкт-Петербург также принял участие в «Часе Земли». Тогда город отключил подсветку тех же ключевых достопримечательностей.