В Петербурге и Ленобласти ограничат ловлю рыбы

Это связано с началом периода нереста.

Запрет введен на всех водоемах Северо-Запада и коснется Петербурга, Ленобласти, Псковской, Вологодской и Новгородской областей, Республик Карелия и Коми.

Таким образом, в Петербурге и Ленобласти будет запрещен вылов щуки в реках до 20 мая, в Нарвском водохранилище до 15 мая, а в остальных водоемах до 31 мая. Помимо этого, везде будет запрещен вылов судака, леща и хариуса до 15 июня. Раков же нельзя будет вылавливать до 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Стоит напомнить, что при нарушение вышеупомянутых правил, рыболову грозит штраф от 2000 до 5000 рублей с конфискацией транспорта и снаряжения для ловли. В некоторых случаях может грозить и уголовная ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на дне Ладожского озера обнаружили лодку троих пропавших без вести рыбаков.