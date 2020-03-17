На дне Ладожского озера обнаружили лодку троих пропавших без вести рыбаков

На дне Ладожского озера обнаружили лодку троих пропавших без вести рыбаков
Рыбаков не могут найти уже неделю. Фото: pixabay.com

Со дна Ладожского озера в Волховском районе Ленинградской области подняли лодку, принадлежащую троим рыбакам, которые пропали 9 марта.

Мужчины сели в лодку районе деревни Сторожно и направились в сторону посёлка Свирица. С этого момента их никто не видел и рыбаки не выходили на связь. Во вторник, 17 марта, удалось обнаружить лодку пропавших. Её заметили благодаря всплывшему на поверхности воды топливному баку, объясняют «Невские Новости».

Спасатели извлекли плавсредство, но поиски пропавших мужчин все еще продолжаются. Рыбаков пытаются найти уже в течение недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кольском полуострове трагически погиб альпинист из Северной столицы. Он оказался погребен под снежными завалами после схода лавины в Хибинах. Двое его коллег, к счастью, выжили, однако получили травмы.

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