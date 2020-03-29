Власти Китая сообщили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Власти Китая сообщили об окончании эпидемии коронавируса в стране
Мир страдает от коронавируса уже три месяца. Фото: pixabay.com

Распространение вируса удалось остановить. На 28 марта в Китае было зафиксировано менее трех тысяч случаев инфицирования. Об этом сообщил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Всего, с начала эпидемии, в Китае заболело около 82 тысяч человек. Более 75 тысяч человек выздоровели. Умерло 3300 человек.

Напомним, распространение коронавируса началось именно с Китая. Перед Новым Годом представители властей страны сообщили, что в провинции Хубэй в городе Ухань жители стали повально заражаться болезнью похожей на пневмонию нового типа.

Достоверно точно неизвестно откуда пошел вирус. Многие думают, что дело в рынке, незаконно торгующим дикими животными, которых покупали для употребления в пищу. Уже в середине января крупные города закрылись на карантин.

К сожалению, вспышка в одном китайской городе вызвала всеобщую пандемию. На данный момент, вирус охватил 177 стран. Заболело около 570 тысяч человек. От болезни или осложнений от нее погибло 26 тысяч человек. Об этом сообщают данные ВОЗ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинскую больницу за сутки госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус.

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Китай коронавирус остановка эпидемии
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