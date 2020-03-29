Диетологи нашли способ защитить легкие во время пандемии

Они советуют пить чай с куркумой для поддержания иммунитета.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщает «Российская газета». Диетологи отмечают, что во время распространения коронавируса важно следить за своим иммунитетом. Для его поддержания нужно правильно питаться и соблюдать питьевой режим. Напитком, содержащим полезные вещества, назвали чай с куркумой. Куркуму также можно добавлять в пищу – благодаря этому можно защитить легкие от фиброза и других недугов.

Вещество, уверяют эксперты, способно помочь даже при раке легких, так что его стоит добавить в свой рацион.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России увеличилось число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией. Число смертей от инфекции увеличилось до восьми.