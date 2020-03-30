В Москве задержали мнимого члена «Отдела по борьбе с коронавирусом»

В Москве задержали мнимого члена &#171;Отдела по борьбе с коронавирусом&#187;
В Москве остановили мнимую машину "Отдела по борьбе с коронавирусом". Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Москве сотрудники ГИБДД задержали автомобиль с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом». Причиной этого стало нарушение правил дорожного движения.

Как рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк, в отношении водителя авто составлено семь протоколов. В частности, требованиям ПДД не соответствовали световые приборы и стекла машины. Последние были не достаточно светопропускаемыми, пишет ТАСС со ссылкой на Ирину Волк.

Автомобиль был замечен на Волгоградском проспекте в центре Москвы, остановить его удалось на Есенинском бульваре. За рулем находился 25-летний мужчина с водительским удостоверением, которое числится как утраченное.

Наклейку «Отдел по борьбе с коронавирусом» автомобилист снял с машины самостоятельно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с погоней задержали иномарку, находившуюся в розыске.

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В Москве задержали мнимого члена «Отдела по борьбе с коронавирусом»