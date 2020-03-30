Трамп назвал гибель 200 тыс. американцев «хорошим» сценарием

Он заявил, что согласно прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 миллиона человека.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. Он заявил, что если бы правительство ничего не делало, то под угрозой были бы жизни 2,2 миллионов американцев. Сейчас, если умрут 200 тысяч человек, это будет хорошим результатом.

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали»,

— считает Трамп.

Президент Америки убежден, что коронавирус отступит к началу лета. Все меры предосторожности будут действовать до 30 апреля. Напоминаем, в стране выявлено почти 140 тысяч случаев заражения инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Подробности состояния политика, предпринятых мерах и его местонахождении пока остаются неизвестными.