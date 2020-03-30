Врач рассказал об особенности коронавируса

У вируса есть суперспособность – он умеет мутировать, причем очень быстро.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем рассказал врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью телеканалу RT. Он заявил, что у коронавируса есть суперспособность – он очень быстро мутирует. Поэтому в десятках штаммов вируса, которые передали китайские медики, было обнаружено 149 изменений.

Лейкин отметил, что после заражения у разных людей могут быть разные реакция. Так, кто-то отделается кашлем и насморком, а кто-то пострадает сильнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач заявил, что самодельные маски тоже хороши при пандемии. Он отметил – лучше такие маски, чем совсем без них.