Петербуржцы, возвращающиеся из Финляндии, пересекут границу пешком

Петербуржцы, возвращающиеся из Финляндии, пересекут границу пешком
Петербуржцы смогут вернуться домой. Фото: pixabay.com

Сейчас действуют ограничения по пересечению государственной границы.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем сообщается на официальной странице посольства России в Финляндии в Facebook. Теперь россияне смогут пешком пересечь границу в пункте пропуска Иматра — Светогорск. Также гражданам пока позволяют уехать на автобусе из Лаппеенранта в Выборг, но информацию лучше уточнять.

Напоминаем, что границы России закрыты в связи с распространением коронавируса. В связи с этим появилась проблема возвращения граждан из заграницы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Яндекс» начал следить за количеством людей на улицах России. Индекс самоизоляции можно посмотреть по городам с населением более миллиона человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус пешеход финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ургант назвал плюс ношения медицинских масок
Петербуржцы, возвращающиеся из Финляндии, пересекут границу пешком
«Яндекс» начал следить за количеством людей на улицах России
В России ритейлеры запретят расплачиваться наличкой
«Зенит» назвал лучшего футболиста марта
В Петербурге скончался еще один пациент из-за коронавируса
В Петербурге полиция поймала троих потенциальных разносчиков коронавирусной ...
Врач рассказал об особенности коронавируса