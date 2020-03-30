Петербуржцы, возвращающиеся из Финляндии, пересекут границу пешком

Сейчас действуют ограничения по пересечению государственной границы.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем сообщается на официальной странице посольства России в Финляндии в Facebook. Теперь россияне смогут пешком пересечь границу в пункте пропуска Иматра — Светогорск. Также гражданам пока позволяют уехать на автобусе из Лаппеенранта в Выборг, но информацию лучше уточнять.

Напоминаем, что границы России закрыты в связи с распространением коронавируса. В связи с этим появилась проблема возвращения граждан из заграницы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Яндекс» начал следить за количеством людей на улицах России. Индекс самоизоляции можно посмотреть по городам с населением более миллиона человек.