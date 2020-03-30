«Яндекс» начал следить за количеством людей на улицах России

&#171;Яндекс&#187; начал следить за количеством людей на улицах России
Россияне стали чаще сидеть в интернете. Фото: Pixabay

Индекс самоизоляции можно посмотреть по городам с населением более миллиона человек.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем сообщает «Яндекс», пишет ТАСС. На странице проекта можно увидеть, как много людей находятся на улице. Сейчас, во время пандемии коронавируса, важно оставаться дома, а «Яндекс» поможет отследить индекс самоизоляции — пока что, правда, только в городах-миллионниках. Совсем скоро его смогут рассчитать и для более мелких населенных пунктов. Данные обещают обновлять каждый день.

В компании рассказали, что россияне стали чаще пользоваться интернетом во время карантина. Они пользуются «Яндекс.Эфиром», «Дзеном» и «КиноПоиском», а вот приложение «Яндекс.Метро» перестало пользоваться популярностью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России ритейлеры запретят расплачиваться наличкой. Компании ввели ряд ограничений для того, чтобы приостановить распространение коронавируса.

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