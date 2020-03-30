От коронавируса в России умерли 14 человек

В понедельник в Москве скончались четыре пациента. Их тесты были положительными.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем сообщили в оперштабе. К понедельнику количество летальных случаев в России достигло 14. Четыре человека умерли в Москве – у них был подтвержден диагноз «пневмония», тесты на коронавирус были положительным. Большинство скончавшихся в России – это пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге из-за инфекции умерли два человека, один из случаев пока подтверждают. Всего с февраля в стране заразились более 1,8 тысяч человек, из них пошли на поправку 66 пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы, возвращающиеся из Финляндии, пересекут границу пешком. Сейчас действуют ограничения по пересечению государственной границы.