Город потратит 13 млрд рублей на капремонт домов

В этом году будут отремонтированы 549 крыш и более тысячи квадратных метров фасадов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В этом году будут отремонтированы 549 крыш и более тысячи квадратных метров фасадов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Капитальный ремонт планируют провести в 1403 домах в Петербурге. На эти цели будет затрачено 13 млрд 152 млн рублей. Работы проведут в 2020 году.

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил в ходе рабочего совещания с членами правительства, что отчет о реализации программы капремонта в 2019 году был выполнен на 96%. Работы были завершены в 2469 объектах. Оставшиеся работы, на которые не хватило средств, будут выполнены в этом году.

По словам Беглова, которые приводит пресс-служба Смольного, власти регулярно наблюдают за качеством и объемами работ на объектах во время рабочих выездов в района. Он также отметил, что одна десятая всех исторических зданий в стране находится в Северной столице.

Кроме того, в этом году будут отремонтированы 549 крыш и более тысячи квадратных метров фасадов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглова просят отремонтировать исторические объекты Парголово.