Строительная компания в Петербурге оплатила штрафы ГИБДД на 200 тысяч рублей

В Приморском районе Петербурга приставы добились от строительной компании погашения задолженности административных штрафов ГИБДД на сумму почти 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу, судебные приставы возбудили почти 140 исполнительных производств в отношении коммерческой строительной компании. Компания не оплачивала штрафы ГИБДД за превышение скорости, нарушение правил парковки и других нарушений ПДД. Штрафов накопилось на общую сумму 197 тысяч рублей.

После комплекса мер судебных приставов принудительного характера правонарушитель оплатил штрафы в полном размере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге работодателя оштрафовали на 70 тысяч за трудоустройство экс-налоговика.