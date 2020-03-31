В центре Санкт-Петербурга стало непривычно пусто

Сложно вспомнить, когда Большая Морская улица была такая пустая. Фото: АБН

Сложно вспомнить, когда Большая Морская улица была такая пустая. Фото: АБН

В городе введен режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Улицы опустели, магазины закрыты, ощущение, будто жизнь остановилась, а все граждане находятся в каком-то фильме. Походил по улицам и запечатлен безлюдные места сердца города на Неве корреспондент АБН.

На Невском проспекте изредка встречаются прохожие, которые стараются держаться друг от друга на расстоянии.

Фото: АБН

Большой Гостиный двор не закрывался более 235 лет.

Фото: АБН

Примечательно, что очередь у экспресс-окошка Макдональдса на Кирпичном переулке, недалеко от Адмиралтейской, до сих пор собирается.

Фото: АБН

В Бургер Кинге тоже еду можно взять только на вынос, к тому же, оплата возможна только по карте.

Помимо этого, опустела знаменитая «Апрашка». Но, если вы туда заглянете, сигареты продать вам все же попытаются.

Пусто также у банкоматов и в переходах метро.

Стало быть, сознательность людей взяла свое, а, значит, есть возможность пресечь активное распространения вируса. Остается надеяться, что город как можно скорее начнет жить своей прежней жизнью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом.