Россиян предупредили о скором пике заболеваемости COVID-19 в стране

В Министерстве здравоохранения России заявили, что в скором времени в России произойдет пик заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, число зараженных коронавирусной инфекцией продолжит увеличиваться «еще какое-то время».

Однако после достижения пика заболеваемости число зараженных начнет спадать. Эпидемиолог считает, что этого получится достичь благодаря принимаемым правительством жестким мерам.

Эксперт также напомнил, что ближе к маю активность коронавируса должна снизиться, поскольку вирус особо устойчив в холодную погоду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые предположили, что прививка БЦЖ снижает риск заражения коронавирусом.