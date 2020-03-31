Российский самолет с медоборудованием прибыл в США

Российское правительство направило в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием на борту в связи с пандемией коронавируса в США.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с «медицинскими принадлежностями», сообщает РИА Новости. Глава государства назвал этот поступок «милым» и отметил, что был приятно удивлен, узнав об этом.

По словам главы Белого дома, помощь США прислали также другие страны, в частности, Китай.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в США зафиксировано более 164 тысяч случаев коронавируса. Число жертв коронавируса превысило три тысячи. Выздоровело почти шесть тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что швейцарцы возмутились из-за слов о бесполезной российской помощи Италии.