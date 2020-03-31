В Минздраве призывают не пить алкоголь во время пандемии

Алкоголь не помогает в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay

Алкоголь не помогает в борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал мифом распространенную информацию об обеззараживающем влиянии спиртного на организм при новом типе коронавируса.

Брюн рассказал «Газете.Ru», что алкоголь может обеззаразить лишь пищевод, при этом глаза нос и дыхательные пути остаются «зараженными» и инфекция останется в теле человека.

«И ничего с этим не сделаешь, так как спиртное туда не зальешь», — говорит нарколог.

По его словам, любые спиртные напитки можно использовать для обеззараживания поверхностей в помещениях или при мытье рук, однако их употребление внутрь при пандемии не будет препятствовать заражению, а наоборот, лишь замедлит выздоровление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США ученые опровергли миф о COVID-19.